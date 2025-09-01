कदीमी जुलूस ए अमारी सिकन्दरपुर बाज़ार में सम्पन्न

अंबेडकरनगर। कदीमी जुलूसे अमारी हुआ संपन्न सिकंदरपुर दिनांक 29 अगस्त दिन शुक्रवार समय 4:00 बजे पिछले 75 सालों से उठने वाला कदीमी अमारी कर्बला सिकंदरपुर से बरामद होकर के इमामबाड़ा सिकंदरपुर में संपन्न हुआ नौहा खानी और सीना जनी करने के लिए अंजुमन मोइनुल अजा सादात दाउदपुर मौजूद रही और इसके अलावा आसपास के लोग भी जुलूस में शिरकत करने के लिए आए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई वहीं संममनपुर थानाध्यक्ष भी पुलिस टीम प्रशासन भी मुस्तैद रहा और अंत में मजलिस को इमामे जुमा मछली गांव मौलाना सैयद नूरुल हसन रिजवी ने खिताब किया मौलाना नूरुल हसन रिजवी उन्होंने कहा कि जो चीज दिल से और सही नियत से शुरू की जाती है।

अल्लाह उसमें बरकत देता है और उदाहरण पेश करते हुए की देखो शुरू करने वाले ने इस जुलूस को कैसा शुरू किया था कि नियत से शुरू किया था कि आज 75 व साल इस जुलूस का हो गया और दिन-ब-दिन तरक्की ही होती नजर आ रही है और उसके बाद मौजूद मोमिन की आंखें नम हो गई वही अंत में कार्यक्रम के आयोजक जफर जैदी सभी को धन्यवाद दिया इस दौरान मुख्य रूप से मसरूर आलम ज़ैदी मोहम्मद अली जीशान एडवोकेट जफर हैदर जैदी हांजी कमर अफाक हुसैन अहमद रजा जैदी नक्की हैदर जैदी इमरान हैदर बेलाल हैदर जमाल हैदर हेलाल हैदर हुसैन नासिर ज़ैदी फैजी आसिफ जामी परवेज रजा हसन मुस्ना अली हुसैन अब्बास कल्बे अब्बास समर हैदर जैदी नोहा खान सिकंदरपुर और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।