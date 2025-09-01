कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई 9 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

महराजगंज। जिले में यूरिया की कालाबाज़ारी और अनियमित बिक्री की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह की अगुवाई में हुई जांच में कई उर्वरक विक्रेताओं की गड़बड़ियां उजागर हुईं।

जांच रिपोर्ट के आधार पर 9 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर उनसे जवाब मांगा गया है। इनमें हापुर फर्टिलाइजर हरपुर तिवारी (परतावल), आकाशी खाद भण्डार ललईपुर भैरया (लक्ष्मीपुर), शिव संकल्प एग्रो टेक धनेशी (फरेंदा), विवेक ट्रेडर्स करमहवा (नौतनवा), ओम नमः शिवाय ट्रेडर्स बेलघाट (फरेंदा), जायसवाल सेवा केन्द्र (लक्ष्मीपुर), माँ दुर्गा भण्डार रमसगड़ (नौतनवा), साईं ट्रेडर्स बेलघाट (फरेंदा) और त्रिवेणी ट्रेडर्स (नौतनवा) शामिल हैं। इसके अलावा जय महाकाल खाद भण्डार, ललपुर (फरेंदा) का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। प्रशासन ऐसे अन्य विक्रेताओं पर भी नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है जिन पर कालाबाज़ारी और मुनाफाखोरी के आरोप हैं।

जिला कृषि अधिकारी ने साफ किया कि किसानों को यूरिया केवल सरकारी दर ₹266.50 प्रति बोरी पर ही उपलब्ध होगा। कोई भी विक्रेता इससे अधिक मूल्य नहीं वसूल सकता। यदि शिकायत मिली तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही यूरिया लें और कालाबाज़ारी करने वाले किसी भी विक्रेता के झांसे में न आएं।