सफाई व्यवस्था को देखने नेहरू नगर पहुंचे नगर पालिका प्रशासक व ईओ

अनुपस्थित मिली महिला सफाई कर्मी का एक दिन का वेतन काटा

ललितपुर। उप जिलाधिकारी सदर/प्रशासक मनीष कुमार व अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने टीम के साथ वार्ड नंबर 03 मोहल्ला नेहरू नगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासक ने वार्ड में तैनात स्वास्थ्य नायक एवं सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका को चेक किया, जिसमें एक महिला सफाईकर्मी अनुपस्थित पाई गई, प्रशासक ने उक्त सफाईकर्मी को नोटिस जारी कर एक दिन का वेतन रोके जाने हेतु निर्देशित किया।

वार्ड में खराब पडी स्ट्रीट लाईटों की मरम्मत कराये जाने हेतु एवं साफ-सफाई व्यवस्था दुरूस्त किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। वार्ड नंबर 03 मुहल्ला नेहरू नगर के निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद मोहिनी विवेक दरौनिया द्वारा प्रशासक को अवगत कराया गया कि वार्ड में कई गलियों में जल भराव की स्थिति है। जल संस्थान द्वारा डाली जा रही पाईप लाइनों के चलते अधिकतर सड़के जीर्णशीर्ण हालत में है, जिस पर प्रशासक द्वारा अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जल निगम व जल संस्थान के अधिकारियों को पत्र जारी कर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई जाए। इस दौरान प्रशासक ने वार्ड की गलियों का निरीक्षण किया गया, जिसमें सफाई व्यवस्था दुरूस्त पाई गई।

इस दौरान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि वार्ड में कई जगह स्ट्रीट लाईटे खराब पड़ी हुई है, जिससे वार्ड में अनेक स्थानों पर अंधेरा पसरा रहता है, प्रशासक द्वारा मुख्य स्टोर लिपिक को वार्ड में खराब पड़ी स्ट्रीट लाईटों की मरम्मत कराये जाने के निर्देश दिये गये। कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका की जांच करने एक महिला सफाईकर्मी अनुपस्थित पाई गई, जिस पर प्रशासक द्वारा उक्त सफाईकर्मी को नोटिस जारी कर एक दिन का वेतन रोके जाने हेतु प्रभारी सफाई एवं खाद्य निरीक्षक महेन्द्र सिंह यादव को निर्देशित किया गया।

इस दौरान अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा, वार्ड पार्षद मोहिनी विवेक दरौनिया, पार्षद प्रतिनिधि विवेक दरौनिया, पार्षद प्रतिनिधि अमरदीप रजक, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक जितेन्द्र स्वरूप तिवारी, प्रभारी सफाई एवं खाद्य निरीक्षक महेन्द्र सिंह यादव, गैरिज प्रभारी अमित कुमार रिंकू, स्वास्थ्य नायक राजपूत सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

