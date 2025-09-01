चंदवारा में एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

मसौली बाराबंकी। डिवाइन धन्वंतरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, प्यारेपुर सरैया के तत्वाधान मे शनिवार को ग्राम पंचायत चंदवारा स्थित पंचायत भवन मे एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शैलेन्द्र कुमार पप्पू जयसवाल ने कहा कि समय समय पर स्वास्थ्य की जाँच करना अति आवश्यक है जिससे हमारे शरीर में होने वाली छोटी छोटी बीमारियों का समय रहते पता चल जाता हैं जिसका कर बड़ी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता हैं।

प्रधान प्रतिनिधि ने हॉस्पिटल से डाक्टरों का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य शिविर मे डा0 अमल एस. बाबू, डॉ. सौरभ श्रीवास्तव, डॉ. सरोज कुशवाहा, स्टाफ नर्स अनीता वर्मा एवं शबीना बानो, लैब तकनीशियन पंकज सिंह, फार्मेसिस्ट राजबंधु, पीआरओ. राजकुमार वर्मा, रुचि देवी, सुपरवाइजर पंकज वर्मा, महेंद्र कुमार, विष्णु ने लगभग 150 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उचित परामर्श एव दवाए दी इस दौरान लोगों की रक्तचाप एवं शुगर की निःशुल्क जांच की गई, साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया गया।