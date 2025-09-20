Sunday, September 21, 2025
अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता में छात्रों ने विभिन्न विषयों पर लिखे निबंध

सरस्वती विद्या मंदिर में संस्कृति बोध परियोजना के तहत अखिल भारतीय छात्र निबंध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन

महोबा। शहर के आल्हा चौराहा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शुक्रवार को संस्कृति बोध परियोजना के तहत अखिल भारतीय छात्र निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया और निर्धारित विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

प्रधानाचार्य कमलेश सिंह ने बताया कि बाल वर्ग (कक्षा 6-7-8) के लिए ‘महाकुंभ का पौराणिक व सांस्कृतिक महत्व’, किशोर वर्ग (कक्षा 9-10) के लिए ‘महाकुंभ के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन’ तथा तरुण वर्ग (कक्षा 11-12) के लिए ‘महाकुंभ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक पर्व’ विषय निर्धारित किए गए थे। विद्यार्थियों ने इन विषयों पर गहन अध्ययन के साथ अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम प्रमुख सौरभ त्रिवेदी ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी मौलिकता, अभिव्यक्ति और लेखन कौशल का प्रदर्शन किया। चयनित निबंधों को प्रांत स्तर की प्रतियोगिता के लिए प्रांतीय समिति कार्यालय भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में लेखन कला के साथ-साथ चिंतनशीलता और सांस्कृतिक चेतना भी विकसित करती हैं।

प्रतियोगिता को सफल बनाने में विद्यालय के सभी आचार्यगण और आचार्या बहनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में अनुशासित और सकारात्मक वातावरण रहा। आयोजकों ने विद्यार्थियों की सृजनात्मकता की सराहना की।

