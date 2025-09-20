Sunday, September 21, 2025
क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ एवं उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गयी पीस कमेटी की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

त्यौहारों को शान्तिपूर्ण व भाईचारे के साथ मनाने के निर्देश

महोबा। क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रविकान्त गोंड एवं उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ प्रदीप कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा में शुक्रवार को पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विशेष रूप से दुर्गा पूजा व दशहरा पर्व के मद्देनजर दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों सहित गणमान्य नागरिकों, धर्मगुरुओं एवं मोहल्लेवासियों की उपस्थिति रही।

त्योहारों को शान्तिपूर्ण व भाईचारे के वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई।

दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों को स्वच्छता, शालीनता एवं शांति बनाए रखने के निर्देश दिए।

लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्धारित ध्वनि स्तर एवं समय सीमा के अनुसार ही करे।

त्यौहार के दौरान शराब सेवन, हुड़दंग या किसी भी प्रकार की अराजक गतिविधि से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई।

खुराफात या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले तत्वों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की बात कही गई।

किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने तथा समस्या होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा स्पष्ट किया गया कि त्योहारों को शांति व सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस पूर्णतः अलर्ट है। हुड़दंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने पुलिस-प्रशासन को सहयोग का आश्वासन देते हुए भाईचारे व आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने का संकल्प लिया।

