ओवर टाइम की मजदूरी मांगने पर 11 मजदूरो को मैनेजर ने निकाला

हताश और निराश श्रमिकों ने किया प्रदर्शन

गोरखपुर । सहजनवा गीडा सेक्टर 26 में बेस्ट टू एनर्जी फैक्ट्री में तैनात 11 श्रमिकों द्वारा ओवर टाइम की मजदूरी मांगने पर मैनेजर ने इन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया। जिससे नाराज श्रमिकों ने फैक्ट्री गेट के सामने नाराजगी जाहिर करते हुए फैकल्टी प्रबंध तंत्र के खिलाफ प्रदर्शन किया।

श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि पीईएएस इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद प्रबंध तंत्र द्वारा श्रमिकों को कोई वेज स्लिप,आईडी,नहीं दिया जाता। और न ही उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराया जाता। श्रमिकों से ओवर टाइम कार्य लेने के बाद उन्हें को अतिरिक्त मजदूरी नहीं दी जाती है। और श्रमिकों से 8 घंटे ड्यूटी के बजाय 12 से 36 घंटे काम लिया जाता है।

लेकिन श्रमिकों को अतिरिक्त मजदूरी नहीं दी जाती है। विरोध करने पर प्रबंध तंत्र ने शुक्रवार को 11 श्रमिकों को फैक्ट्री से बाहर कर दिया। जिससे मजदूर भुखमरी के कगार पर खड़े है।

प्रदर्शन करने वालो में राजकुमार सिंह,महेंद्र कुमार,चंद्रशेखर यादव,शनि शर्मा,गुलशन यादव,उपेन्द्र यादव,अंकित गुप्ता,प्रदीप धर दुबे,सूरज साहनी,अश्वनी त्रिपाठी,कृपाल मौजूद थे।