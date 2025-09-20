जेल में बंदी की हत्या पर अधिवक्ताओं और ब्रह्म समाज का आक्रोश

हमीरपुर – मौदहा जिला कारागार में बंदी अनिल द्विवेदी की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल है। इस घटना के बाद, ब्रह्म समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

​ब्रह्म संस्कार एवं कल्याण समिति ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया गया और उन्हें कड़ी सजा नहीं दी गई, तो समिति एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी।

​समिति के सदस्यों ने उपजिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने इस जघन्य अपराध में शामिल सभी अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। यह घटना समाज में व्याप्त असंतोष और न्याय की आवश्यकता को दर्शाती है, और सामाजिक संगठन न्याय सुनिश्चित करने के लिए दबाव बना रहे हैं।