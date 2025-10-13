थाना समाधान दिवस में थानाध्यक्ष का सख्त संदेश

पूरा भुगतान दिए बिना नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री, पुलिस की मदद से कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई

गोरखपुर। थाना चिलुआताल परिसर में शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। थानाध्यक्ष सूरज सिंह और नायब तहसीलदार जंगल कौड़ियां राकेश शुक्ला ने संयुक्त रूप से जनता की शिकायतें सुनीं और गंभीरता से निस्तारण के निर्देश दिए। अधिकांश मामले जमीनी विवाद से संबंधित पाए गए, जिन पर तत्काल कार्यवाही के लिए राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया।

समाधान दिवस में प्रॉपर्टी डीलर और काश्तकारों के बीच जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर विवाद सामने आए। इस पर थानाध्यक्ष सूरज सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि “कोई भी काश्तकार तभी रजिस्ट्री करेगा जब उसे तयशुदा पूरा भुगतान मिल जाएगा। यदि किसी प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस की मदद से या दबाव डालकर कब्जा करने की कोशिश की, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी को भी अन्याय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसी दौरान परमेश्वरपुर निवासी एक गरीब महिला भी अपनी शिकायत लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि उसके पियक्कड़ पति ने 21 डिसमिल जमीन मात्र पांच लाख रुपये में फ्रंट पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करा दी है। इस पर थानाध्यक्ष सूरज सिंह ने तत्काल संबंधित उपनिरीक्षक को जांच के निर्देश दिए और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि महिला के साथ अन्याय न हो। उन्होंने आदेश दिया कि “जिस व्यक्ति ने यह जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराई है, उसे नोटिस भेजकर तलब किया जाए। यदि उसने जमीन का कोई किनारा कब्जे में लिया है तो उसे तत्काल खाली कराया जाए, अन्यथा उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

थानाध्यक्ष ने कहा कि थाना समाधान दिवस का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित और निष्पक्ष समाधान करना है। उन्होंने बताया कि अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद, घरेलू झगड़े और लेन-देन से जुड़ी शिकायतें लेकर आए थे। पुलिस की प्राथमिकता है कि थाने पर आने वाले हर व्यक्ति को उसी दिन न्याय मिले और उन्हें बार-बार थाने का चक्कर न लगाना पड़े।

इस दौरान कुछ मामूली झगड़े और विवाद के प्रकरण आपसी सहमति से सुलझाए गए। वहीं, जिन मामलों में झगड़े की संभावना थी, उनमें पुलिस ने धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित पक्षों को एसडीएम न्यायालय से जमानत कराने का निर्देश दिया।

थाना समाधान दिवस में कानूनगो अरुण प्रकाश, कानूनगो मेवालाल, बरगदवा चौकी प्रभारी, मजनू चौकी प्रभारी, फर्टिलाइजर चौकी प्रभारी सहित क्षेत्रीय लेखपाल, उपनिरीक्षकगण और पुलिस बल मौजूद रहे। अधिकारियों ने फरियादियों से अपील की कि वे किसी भी विवाद की स्थिति में कानून का सहारा लें और पुलिस प्रशासन से सहयोग करें, ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द कायम रहे।