Monday, October 13, 2025
spot_img
HomeMarqueeईओ ने शहर के विभिन्न सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों का निरिक्षण कर,...
MarqueeUttar PradeshOther

ईओ ने शहर के विभिन्न सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों का निरिक्षण कर, लिया जायजा

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
49

साफ सफाई व्यवस्था दुरूस्त न पाए जाने पर चार सेवाप्रदाता सफाई कर्मियों का एक दिन का काटा वेतन

डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य का भी लिया गया जायजा

महोबा। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार ने शनिवार को नगर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान उन्होंने नगर के विभिन्न सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्थाओं को देखा साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य का भी जायजा लिया। ईओ के निरीक्षण दौरान वार्ड संख्या 07 में साफ सफाई व्यवस्था दुरूस्त न पाए जाने पर चार सेवाप्रदाता सफाई कर्मियों का एक दिन का वेतन काटे जाने के अलावा ही सफाई नायक के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोके जाने के निर्देश दिए। शौचालयों के निरीक्षण में गंदगी और कार्य लापरवाही पर चार कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दूसरे कर्मी को लगाए जाने के सफाई नायकों को निर्देश दिए।

अधिशासी अधिकारी ने शनिवार की सुबह के समय निरीक्षण दौरान भटीपुरा के मोहल्ला-शेखूनगर में कराये जा रहे डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य एवं नगर के विभिन्न सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण किया। वार्ड संख्या-07 भटीपुरा स्थानीय निवासियों ने एकत्रित होकर शिकायत की गयी कि वार्ड के सफाईनायक से बार-बार कहने के बाद भी मोहल्ले में सड़कों एवं नालियों की सफाई नही करायी जाती है। निरीक्षण के समय नालियों में काफी मात्रा में सिल्ट पायी गयी, जिससे समुचित जल निकासी नही हो पा रही है।

वार्ड के सफाईनायक को तत्काल वार्ड की सड़कों व नालियों की सफाई कराये जाने के लिए निर्देशित दिए साथ ही अग्रिम आदेशों तक सफाई नायक के वेतन आहरण पर रोक लगायी गयी। ईओ ने सफाई कार्य में लगे सफाई कर्मचारी वीर सिंह, पूनम व नन्दनी का एक दिन का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण के समय पठा रोड स्थित शौचालय में कार्यरत् केयर टेकर संगीता अनुपस्थित पायी गयी। शौचालय में चारों ओर गन्दगी व कूड़े के ढेर लगे पाये गये, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफाई नायक रामसेवक को दूरभाष से शौचालय में कार्यरत् केयर-टेकर को तत्काल कार्य से निष्कासित किये जाने तथा अन्य किसी कर्मचारी को तैनात किये जाने के निर्देश दिये।

अधिशासी अधिकारी ने पिंक टॉयलेट खनगा बाजार का निरीक्षण किया, जहां पर कार्यरत् केयर-टेकर श्रीमती कलिया उपस्थित मिली और साफ-सफाई ठीक पायी गयी। शौचालय के प्रवेश द्वार व बाहर बने चबूतरों में दुकानदारों ने अतिक्रमण कर मार्ग अवरूद्ध कर दिया गया था, जिस पर ईओ ने अतिक्रमण को हटवाए जाने के साथ शौचालय केयर टेकर का प्रभारी सफाई भूपेन्द्र कोएक दिवस का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये। ईओ ने मिल्कीपुरा शौचालय के निरीक्षण के समय शौचालय में कार्यरत् केयर-टेकर अभिषेक अनुपस्थित पाये गये तथा केयर-टेकर कक्ष में ताला लगा हुआ पाया गयाया, जिस कारण कार्यरत् कर्मचारी को तत्काल निष्कासित किये जाने तथा नये कर्मचारी को शौचालय में लगाये जाने के निर्देश दिये।

इसी प्रकार कीरतसागर के समीप स्थित शौचालय व अम्बेडकर पार्क के समीप स्थित शौचालय का भी औचक निरीक्षण किया गया। शौचालयों के कार्यरत केयर टेकर अनिल व सतीश उपस्थित पाये गये, लेकिन शौचालय में चारों ओर गन्दगी पायी गयी। शौचालय की शीटों, यूरिनल पॉट आदि गन्दे पाये जाने पर ईओ ने प्रभारी सफाई को शौचालय में कार्यरत् सफाईकर्मी की सेवायें समाप्त करते हुये इसके स्थान पर नये सफाई कर्मचारी को रखे जाने के निर्देश दिये।

Previous article
बिना आग के खाना पकाने की प्रतियोगिता का आयोजन
Next article
थाना समाधान दिवस में थानाध्यक्ष का सख्त संदेश
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved