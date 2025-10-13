इटावा। करवाखेड़ा,ज्ञानस्थली विद्यालय में शनिवार को बिना आग के खाना पकाने की प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय की प्रातःसभा के बाद किया गया,जिसमें मुख्य अतिथि की‌ भूमिका में उपस्थित विद्यालय समिति के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन विनीत यादव व उनकी धर्मपत्नी ने सभी अभिभावक माताओं का कार्यक्रम में स्वागत किया।सभी माताओं ने अपनी कार्यकुशलता के आधार पर कई प्रकार की व्यंजन तैयार किया।इस प्रकार की प्रतियोगिता से रसोई में नए लोगों और बच्चों को भी कम उम्र से ही खाना पकाने की कुशलता प्राप्त होने में मदद मिलेगी।

बिना आग के खाना पकाना,जिसे फ्लेमलेस कुकिंग भी कहते हैं,बिना किसी ऊष्मा स्रोत के खाना पकाने की एक विधि है।बिना आग के खाना पकाने की कई रेसिपीज़ तैयार की गई,जिनमें रायता,भेलपुरी,चना मसाला फ्रूट रायता कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए।कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अंशुल तिवारी ने सभी माताओं को पुरस्कृत किया।कार्यक्रम में विद्यालय प्रमुख शिवमंगल,नीरज त्रिपाठी तथा खेल विभाग प्रमुख वासिफ खान व विद्यालय परिवार के सभी अध्यापकगण मौजूद रहे।