Monday, October 13, 2025
बहन मायावती से बडा जननेता देश में कोई नहीं -सत्यम् कोरी

पुन्नपुर‌ गांव के निवासी एडवोकेट सत्यम् कोरी बहुजन वालेंटियर फोर्स के कार्यकर्ता हैं। 9अक्टूबर को बी वी एफ के रूप में उनकी ड्यूटी कांशीराम स्मारक स्थल में मंच के समीप वी आई पी गैलरी में लगाई गई थी। सत्यम् कोरी तीसरी बार बहुजन समाज पार्टी की किसी रैली में शामिल हुए थे।बहन मायावती की सुरक्षा में नजदीक से ड्यूटी मिलने से सत्यम् कोरी स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

सत्यम् कोरी ने कहा कि हमारे गांव का नाम बी एस पी के इतिहास में एक बार फिर चर्चा में आया है।पुन्नपुर में उत्पीड़न के शिकार राम भजन कोरी को न्याय दिलाने के लिए बहन मायावती जी ने 2002में अमेठी में बड़ी रैली की।उस समय मैं बहुत छोटा था। परिवार के लोगों से रैली के बारे में जानकारी मिली और छात्र जीवन के बाद मैंने बसपा की सदस्यता ग्रहण की और संगठन में काम कर रहा हूं।बहन मायावती जी से बड़ा जननेता देश में कोई नहीं है।बहन मायावती ही एक मात्र राष्ट्रीय नेता हैं जो भारतीय संविधान की रक्षा करने के साथ सर्वसमाज के हितों की रक्षा कर सकती हैं।

