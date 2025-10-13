जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला, चार गंभीर रूप से घायल

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस

गोरखपुर । सहजनवां थाना क्षेत्र के हरदी में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक ही परिवार पर धारदार हथियार, लाठी,डंडे, रॉड,असलहे से मारपीट कर घायल कर दिया। जिसमें चार लोगों की हालत चिंताजन बनी हुई है। मिली जानकारी से मिली जानकारी से थाना क्षेत्र के हरदी निवासी चंदू सिंह पुत्र केदार सिंह का पड़ोस के एक व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।

शनिवार को उसी बात को लेकर आरोपी कुछ बाहरी लोगों को अपने घर पर बुलाकर चली चारदीवारी को गिरा रहे थे। जिसका पीड़ितों ने विरोध किया। तो डेढ़ दर्जन दबंगों ने असलहा,लाठी डंडा,धारदार हथियार लेकर घर में घुस आए। और परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। जिसमें चंदू सिंह 40 वर्ष,सोनू सिंह 25 वर्ष,रजत सिंह 18 वर्ष,मोनू 24 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। चंदू सिंह और रजत सिंह की हालत गंभीर होने से सीएचसी सहजनवा से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहा दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अमरजीत विश्वकर्मा,गौरव विश्वकर्मा,राजू पासवान,इंद्रेश विश्वकर्मा, निवासी हरदी थाना सहजनवा,कार्तिक विश्वकर्मा,निवासी बिगही,संदीप विश्वकर्मा निवासी कुचडेहरी थाना हरपुर बुदहट तथा 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस संदर्भ में थानेदार महेश चौबे ने कहा कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।