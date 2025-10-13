Monday, October 13, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshGorakhpurजमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला, चार गंभीर रूप से...
MarqueeUttar PradeshGorakhpur

जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला, चार गंभीर रूप से घायल

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
52

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस

गोरखपुर । सहजनवां थाना क्षेत्र के हरदी में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक ही परिवार पर धारदार हथियार, लाठी,डंडे, रॉड,असलहे से मारपीट कर घायल कर दिया। जिसमें चार लोगों की हालत चिंताजन बनी हुई है। मिली जानकारी से मिली जानकारी से थाना क्षेत्र के हरदी निवासी चंदू सिंह पुत्र केदार सिंह का पड़ोस के एक व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।

शनिवार को उसी बात को लेकर आरोपी कुछ बाहरी लोगों को अपने घर पर बुलाकर चली चारदीवारी को गिरा रहे थे। जिसका पीड़ितों ने विरोध किया। तो डेढ़ दर्जन दबंगों ने असलहा,लाठी डंडा,धारदार हथियार लेकर घर में घुस आए। और परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। जिसमें चंदू सिंह 40 वर्ष,सोनू सिंह 25 वर्ष,रजत सिंह 18 वर्ष,मोनू 24 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। चंदू सिंह और रजत सिंह की हालत गंभीर होने से सीएचसी सहजनवा से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहा दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अमरजीत विश्वकर्मा,गौरव विश्वकर्मा,राजू पासवान,इंद्रेश विश्वकर्मा, निवासी हरदी थाना सहजनवा,कार्तिक विश्वकर्मा,निवासी बिगही,संदीप विश्वकर्मा निवासी कुचडेहरी थाना हरपुर बुदहट तथा 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस संदर्भ में थानेदार महेश चौबे ने कहा कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

Previous article
थाना समाधान दिवस में थानाध्यक्ष का सख्त संदेश
Next article
अलीगढ़ के टीवीएस बाइक शोरूम मालिक हत्याकांड की मुख्य आरोपी बर्खास्त महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय गिरफ्तार
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved