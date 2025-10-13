अलीगढ़ के टीवीएस बाइक शोरूम मालिक हत्याकांड की मुख्य आरोपी बर्खास्त महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय गिरफ्तार

अलीगढ़।अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो लेकिन पुलिस जब अपनी पर आती है तो मुजरिम को पाताल लोक से भी खोद कर निकाल लेती है। अलीगढ़ का बहुचर्चित अभिषेक गुप्ता हत्याकांड जिसकी मुख्य मास्टर माइंड को आखिरकार पुलिस ने दबोच ही लिया है।आपको बता दें कि सितंबर माह के अंतिम हफ्ते में थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर धाम चौराहे पर हुए अभिषेक गुप्ता हत्याकांड ने शहर में सनसनी फैला दी थी और इस घटनाक्रम में कथित महामंडलेश्वर और लेडी गोडसे पूजा शकुन पांडे का नाम प्रकाश में आया था।

वहीं इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी दोनों शूटर फ़ज़ल और आसिफ के साथ साथ पूजा शकुन पांडेय के पति अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस मामले की मुख्य अभियुक्त पूजा शकुन पाण्डेय फरार चल रही थी जिसकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। इतना ही नहीं पुलिस ने इस पर पचास हजार का इनाम भी रखा था जबकि पिछली रात अलीगढ़ की पुलिस ने राजस्थान से लेडी गोडसे को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस आशय की विस्तृत जानकारी दी।एसएसपी के अनुसार पूजा शकुन पांडे से पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट दाखिल करके पुलिस इसे कोर्ट में पेश कर रही है।

बता दें कि अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर 26 सितंबर की शाम को बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे का नाम सामने आया था। पुलिस के अनुसार, दंपती पर हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज है। बताया जा रहा है कि अशोक पांडे ने दो शूटरों को सुपारी देकर हत्या कराई थी। दोनों शूटर और अशोक पांडे पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस पूर्व में अशोक पांडेय के अलावा शूटर मो. फजल और आसिफ को जेल भेज चुकी है. हत्या के बाद से पूजा शकुन फरार चल रही थी। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित करने के साथ-साथ अदालत से गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी प्राप्त कर लिया था।