नहीं रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्य शिव सहाय त्रिपाठी

हजपुरा, अम्बेडकरनगर गांधीवादी व विख्यात स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के सुपुत्र के निधन की सूचना मिलते ही उनके गांव स्थित निवास पर जनपद भर के जनसामान्य से लेकर विशिष्ट जनों का आना जाना लगा हुआ है।

हर कोई उनके हर किसी को अपना बना लेने के व्यवहार की चर्चा करता दिखा। विख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांधीवादी स्वर्गीय नंदलाल तिवारी के द्वितीय सुपुत्र श्री शिव सहाय तिवारी निवासी ग्राम रामपुर राम पट्टी (अस्थलवा) निकट बरियावन बाजार ने लंबी बीमारी के पश्चात शुक्रवार सुबह 6:00 बजे अहमदाबाद स्थित एक निजी अस्पताल में 61 वर्ष की अवस्था में अंतिम सांस ली।

स्व शिव सहाय त्रिपाठी अपने जीवन काल में बहुत ही मिलनसार मृदु भाषी और सौम्य व्यवहार से हरदिल अजीज रहे।

जीवन भर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की मदद करना और सब के सुख-दुख में शामिल रहना उनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा।

उनके निधन पर तमाम राजनीतिक दलों व आम जनमानस ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि श्री त्रिपाठी हम लोगों को हमेशा याद आयेंगे।

