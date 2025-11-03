जैदपुर कस्बा में सफाई कर्मचारियों की लापरवाही उजागर, सफाई व्यवस्था ध्वस्त, चेयरमैन मस्त

बाराबंकी। जैदपुर नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मोहल्ला झलहा के पास मेन रोड पर भारी मात्रा में कूड़ा डंप किया जा रहा है, जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से सुबह सैकड़ों बच्चे नूर मोहम्मद इंटर कॉलेज जाते हैं। गंदगी और कूड़े से उठने वाली अत्यधिक दुर्गंध के कारण उनका निकलना मुश्किल हो गया है। आसपास रहने वाले लोगों का जीवन भी दूभर हो गया है। स्थानीय सभासद शाह आलम और ताहिर अंसारी ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि का कहना है कि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी अधिशाषी अधिकारी की है, उनकी नहीं।

इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें जवाब नहीं, बल्कि तत्काल सफाई की आवश्यकता है, क्योंकि वे अत्यधिक परेशान हैं।बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों पर एक से अधिक मेट होने के कारण भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। नगर पंचायत जैदपुर में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सभासद जब सफाई कर्मचारियों से काम करने को कहते हैं, तो उस पर कोई असर नहीं होता। कूड़े से उठती दुर्गंध के कारण आसपास संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। बारिश होने के कारण हालात और भी बदतर हो गए हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने की आशंका है।