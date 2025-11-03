Monday, November 3, 2025
न्यू सिटी मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एंड ट्रामा सेंटर गनेशपुर चौराहा का हुआ भव्य उद्घाटन

शुक्रवार को प्रधान संघ जिला अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में फीता काट कर किया शुभारंभ

बढ़नी सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़-बढ़नी मार्ग के गणेशपुर चौराहे पर स्थित ‘न्यू सिटी मल्टी स्पेशियल्टी हॉस्पिटल’ का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए और इस नई चिकित्सा सुविधा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान संघ जिलाध्यक्ष पवन मिश्रा ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।
मुख्य अतिथि डॉ पवन मिश्रा ने कहा कि आज वर्तमान समय में शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की अभी और आवश्यकता है खास तौर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की । आज इस अस्पताल के खुलने से विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता एक बड़ी उपलब्धि है।

अस्पताल के प्रबंधक डॉ. ए आर यादव ने कहा “हमारा लक्ष्य सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करना है हमारी पूरी यूनिट महाराष्ट्र से है हम जनता की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश के इस ग्रामीण इलाके में आए हैं यह अस्पताल शोहरतगढ़ व आसपास के गांवों में लंबे समय से महसूस की जा रही बेहतर इलाज की जरूरत को पूरा करेगा।
उन्होंने कहा, न्यू सिटी मल्टी स्पेशियल्टी हॉस्पिटल की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएँ मुहैया कराना है। अब लोगों को बड़ी बीमारियों के लिए दूर-दराज़ शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

डॉ. यादव ने बताया कि अस्पताल 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के लिए खुला रहेगा। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम विभिन्न विभागों में सेवाएँ देंगी—जनरल सर्जरी (General Surgery)स्त्री एवं प्रसूति रोग (Gynecology & Obstetrics)बाल रोग (Pediatrics)हड्डी रोग (Orthopedics)जनरल मेडिसिन (General Medicine)उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की वे इस नई सुविधा का लाभ उठाएँ और स्वस्थ जीवन अपनाएँ।

आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटलअस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, एक्स-रे , पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और एलसीडी मॉनिटर सिस्टम युक्त आईसीयू की व्यवस्था की गई है। प्रबंधन के अनुसार भविष्य में डायलिसिस यूनिट एवं कार्डियोलॉजी विभाग की शुरुआत भी की जाएगी। अस्पताल के संस्थापक अब्दुल कलाम ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कम आमदनी वाले मरीजों के सामने भारी भरकम इलाज के खर्च और उससे जुड़ी आम आदमी की परेशानियों ने उनकी सोच बदल दी । और आज कलाम सेठ की इस शानदार मानवीय सोच के कारण यह अस्पताल जनता के लिए आज से काम करना शुरू कर दिया है।

इस दौरान पूर्व ग्राम प्रधान बशीर अहमद, प्रधान प्रतिनिधि बब्लू चौबे, राजेंद्र जायसवाल, नसीम खान, वीरेंद्र जायसवाल, दिनेश यादव, आशुतोष पाण्डेय, अब्दुल सलाम, मो अशरफ, मो कैफ इजहार अहमद, मो शमीम, सागर पाठक, प्रदीप पत्थरकट, मो शफीक, करम हुसैन एवं हॉस्पिटल स्टाफ सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

