Monday, November 3, 2025
spot_img
HomeMarqueeयातायात माह का शुभारंभ, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने दिलाई सुरक्षित...
MarqueeUttar PradeshOther

यातायात माह का शुभारंभ, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने दिलाई सुरक्षित यातायात की शपथ

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
20

उरई (जालौन)।पुलिस लाइन उरई में सड़क सुरक्षा माह (यातायात माह) का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया, यातायात जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि लापरवाही और नियमों की अनदेखी सड़क हादसों का प्रमुख कारण है। यदि सभी लोग नियमों का पालन करें तो अधिकांश दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

उन्होंने कहा व्यक्ति का जीवन अनमोल है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही से इसे खतरे में न डालें। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को कम उम्र में वाहन न चलाने दें और उन्हें यातायात अनुशासन का पाठ अवश्य पढ़ाएं।

पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने कहा कि यातायात माह के दौरान अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना प्राथमिकता है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनें, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाएं, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, ओवरस्पीड से बचें, और चलते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को सुरक्षित और जिम्मेदार यातायात की शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रचार वाहन के माध्यम से शहर में जागरूकता अभियान चलाया गया और पंपलेट वितरण कर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल, सीओ सिटी अर्चना, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रप्रकाश, एआरटीओ राजेश कुमार, प्रभारी यातायात निरीक्षक वीर बहादुर, व्यापार मंडल के अध्यक्ष संतोष गुप्ता आदि अधिकारी व छात्र-छात्राएं सम्भ्रांत नागरिक मौजूद रहे।

Previous article
नहीं रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्य शिव सहाय त्रिपाठी
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved