रेलवे ट्रैक किनारे सरकारी शिक्षक का शव मिलने से सनसनी

सुमेरपुर (हमीरपुर)। थाना क्षेत्र के भमौरा रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक किनारे एक सरकारी शिक्षक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान सुरेंद्र यादव के रूप में हुई है, जो प्राथमिक विद्यालय गहतौली में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। गुरुवार सुबह वह घर से विद्यालय जाने के लिए निकले थे, इसी दौरान भमौरा रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक किनारे उनका शव पड़ा मिला।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पहुंची सुमेरपुर थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

