Thursday, November 27, 2025
फसल बीमा घोटाले पर किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन

100वें दिन शासन को खून से खत भेजकर कार्रवाई की उठाई मांग

महोबा। जय जवान जय किसान ऐसोसिएशन के नेतृत्व में सदर तहसील में चल रहे धरना प्रदर्शन के 100वें दिन बुधवार को किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए घोटाले की जांच कराए जाने को लेकर शासन को खून से खत भेजकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मांग की गई। किसानों का आरोप है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है और बीमा की राशि दलालों के खातों में भेजी गई है, जिससे वे बर्बाद हो गए हैं।

प्रशासनिक तंत्र और बीमा कंपनी की ओर से कोई सुनवाई न होने पर किसानों ने सदर तहसील में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। किसान नेता गुलाब राजपूत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। किसानों का आरोप है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो किसानों के हित में लाई गई थी, महोबा में भ्रष्टाचारियों के लिए कमाई का जरिया बन गई है। इफको टोक्यो के जिला प्रबंधक निखिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 90 दिनों से अधिक समय बीत जाने पर भी उनकी गिरफ्तारी न होना किसानों के गुस्से का एक बड़ा कारण है।

किसानों ने बताया कि सिजवाहा और ज़ौरैइया गांव के किसानों की जमीन का बीमा भुगतान मध्य प्रदेश के सागर स्थित दलालों के खातों में भेज दिया गया। वहीं, लोहारी गांव में जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन घटनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से महोबा त्रस्त है और इस घोटाले का अंत होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भ्रष्टाचारियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर संघर्ष किया जाएगा।

