रूद्रपुरा संपर्क मार्ग निर्माण शिकायत पर जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान, जांच में कार्य प्रगति पर पाया गया

उरई (जालौन)।ग्रामीणों द्वारा रूद्रपुरा संपर्क मार्ग पर हो रहे नवीनीकरण कार्य को मानकविहीन बताते हुए की गई शिकायत पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अपर जिलाधिकारी तथा अधिशाषी अभियंता सीडी–1 को मौके पर भेजकर जांच कराई।

अधिशाषी अभियंता ने बताया कि मार्ग पर विशेष मरम्मत के तहत नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। दिनांक 25.11.25 को मार्ग पर PC (प्राइमरी कोट) का कार्य किया गया था, जिस पर 26.11.25 को सील कोट लगाया जाना निर्धारित था।

जांच में यह पाया गया कि ताज़ी PC की सतह को ग्रामीणों द्वारा उखाड़कर कार्य को अधोमानक बताया जा रहा है, जबकि तकनीकी दृष्टि से ताज़ी PC को सेट होने में समय लगता है।

निरीक्षण के दौरान मार्ग की स्थिति सामान्य पाई गई तथा सील कोट का कार्य किए जाने के बाद कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई।

जिलाधिकारी ने फिर भी सम्बंधित अधिकारीयों को निर्देश दिए सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।