संविधान दिवस पर एएसपी ने अधिकारियों, कर्मचारियों को एकता और अखंडता बनाए रखने की दिलाई शपथ

महोबा। संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराते हुए भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए रखने तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई।

साथ ही सभी को संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों एवं मौलिक कर्तव्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने हेतु प्रेरित किया गया।कार्यक्रम में प्रतिसार निरीक्षक शिवकुमार सहित पुलिस कार्यालय एवं पुलिस लाइन में नियुक्त विभिन्न शाखाओं के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

क्षेत्राधिकारी चरखारी दीपक दुबे द्वारा थाना चरखारी में व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रविकान्त गोंड द्वारा थाना कुलपहाड़ में एंव समस्त कार्यालयों, थाना/चौकियों में भी संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया गया तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई।

भारत गणराज्य का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। संविधान का कार्यान्वयन 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। साल 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को संपूर्ण भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इससे पूर्व इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था।

