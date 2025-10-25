Saturday, October 25, 2025
दीपावली के बाद खुले स्कूल, सभी न्याय पंचायतों में हुई शिक्षक संकुल बैठकें

उत्कृष्ट और नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा करने और निपुण लक्ष्य की प्राप्ति पर जोर

कक्षा शिक्षण के साथ करके सीखने और प्रयास एवं त्रुटि विधि के इम्पलीमेंट पर जोर

दीपावली के अवकाश के बाद शुक्रवार को स्कूल खुले। बच्चों की उपस्थिति पहले के मुकाबले कम रही। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर सभी विकास खंडों में अपराह्न 2.30बजे से 4बजे तक शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन किया गया।

शिक्षक संकुल बैठकों में कक्षा शिक्षण के दौरान उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने, निपुण लक्ष्य की समय बद्ध प्राप्ति हेतु विचार विमर्श हुआ। भविष्य की रणनीतियां और कार्ययोजनाएं विकसित की गई।

ताला न्याय पंचायत की बैठक प्राथमिक विद्यालय बारीपुर में सत्यप्रकाश शुक्ल के संयोजन में हुई। बैठक में शिक्षकों को कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षण संदर्शिका, प्रिंट रिच सामग्री, किट्स, तालिका एवं पाठ्य वस्तु के अनुसार अन्य रुचिकर टी एल एम के नियमित प्रयोग के लिए सचेत किया गया।

भादर संवाद के अनुसार न्याय पंचायत भादर की शिक्षक संकुल बैठक कम्पोजिट विद्यालय भादर प्रथम में हुई। बैठक में छः सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा हुई। हमारी सीख प्रक्रिया ,हमारे प्रयास, शिक्षक प्रशिक्षण से सीख, चुनौतियों का समाधान, अकादमिक आवश्यकताओं हेतु नियोजन, विभागीय सूचना तंत्र आदि विषयों पर चर्चा हुई।

बैठक की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक शिव सिंह और संचालन संकुल शिक्षक उमेश त्रिपाठी ने किया।संयोजन संजीव भारती ने किया। शिक्षकों ने कक्षा शिक्षण के अनुभवों का आदान प्रदान किया।उमेश त्रिपाठी ने सभी सूचनाएं समय से प्रेषित करने और समय बद्ध कार्यक्रम के अनुसार निपुण लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया। प्रधानाध्यापक राम बरन ने भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की।

बैठक में कम्पोजिट विद्यालयों में लर्निंग बाई डूइंग लैब के नियमित संचालन और छात्र छात्राओं को करके सीखने के लिए निरंतर गतिविधियों के आयोजन पर जोर दिया गया।
कुसुम मिश्र, ज्ञान चंद पांडेय, ओमप्रकाश, ब्रह्मा सुधा तिवारी, विक्रम उपाध्याय, विजय प्रताप, शैलेन्द्र सिंह,मो रईस,रीना रानी, लालती देवी, द्वारिका प्रसाद, संतोष कुमार, अनिल कुमार दूबे, शीतला प्रसाद वर्मा, अनुराग शुक्ल आदि मौजूद रहे।

शाहगढ़ संवाद के अनुसार माडल प्राथमिक विद्यालय दुलापुर‌कलां में शिक्षक संकुल बैठक हुई।ए आर पी राम सजीवन मिश्र, संकुल प्रभारी ध्रुव राज यादव, संकुल शिक्षक रामचंद्र आदि ने एजेंडे पर चर्चा कराई। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों में कौशल विकास पर जोर दिया गया। आनंद कुमार,सुमिता यादव, जितेन्द्र कुमार, ज्ञानेंद्र तिवारी, मनोज कुमार शुक्ल,भारत चंद आदि मौजूद रहे।

भेंटुआ, संग्रामपुर, गौरीगंज, मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, बहादुर पुर आदि विकास खंडों में भी डेढ़ घंटे की शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन हुआ।

