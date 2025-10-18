Saturday, October 18, 2025
कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक के छात्रों को कार्यक्रम में वितरित की गई छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र

जीजीआईसी महोबा में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का किया गया लाइव प्रसारण

महोबा। राजकीय बालिका इंटर कालेज में शुक्रवार को जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की मौजूदगी में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों ने कक्षा 9 से इंटरमीडिएट के सामान्य पिछड़ा व अनुसूचित जाति के 6836 छात्र छात्राओं के साथ साथ पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को भी स्वीकृति पत्रों के माध्यम से छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के लाइव कार्यक्रम का प्रसारण भी किया गया। छात्रवृत्ति मिलने से छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे।

शुक्रवार को पीएमश्री जीजीआईसी में आयोजित किए गए कार्यक्रम दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी शशिकांत सिंह ने बताया कि पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के छात्र, छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत डीवीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की धनराशि निदेशालय स्तर से अन्तरित की गई है। जनपद के कक्षा 9-10 में अनुसूचित जाति 2823 सामान्य वर्ग 943 एवं कक्षा 11-12 के अनुसूचित जाति 2240 सामान्य वर्ग 830 के छात्र/छात्राओं के साथ ही साथ पिछडा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र, छात्राओं को भी छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम दौरान विद्यालय में मुख्यमंत्री के राज्य स्तर पर आयोजित छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र वितरण का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को काफ़ी हद तक कम करती हैं साथ ही ट्यूशन, किताबें, आवास जैसे खर्चों को कवर करके, छात्रवृत्ति छात्रों को लगातार वित्तीय चिंताओं के बिना अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जीजीआईसी प्रधानाचार्य सरगम खरे, जीआईसी प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार के अलावा विद्यालय स्टाफ व तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहीं।

