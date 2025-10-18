Saturday, October 18, 2025
spot_img
HomeMarqueeअलर्ट मोड में रहे पुलिस बल, त्यौहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के...
MarqueeUttar PradeshOther

अलर्ट मोड में रहे पुलिस बल, त्यौहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के आदेश, क्षेत्र में में शांति व सुरक्षा रहे कायम

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
63

एसपी ने सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध गोष्ठी में दिए निर्देश

महोबा। दिनांक गुरुवार की देर सायं रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष, महोबा में पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने थानों में नियमित सैनिक सम्मेलन आयोजित करें तथा पुलिस कर्मियों की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें। CCTNS में लगातार चौथी बार प्रथम रैंक प्राप्त करने पर नोडल अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

त्योहारों के दृष्टिगत विशेष निर्देश

पुलिस अधीक्षक ने आगामी धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज पर्वों के मद्देनजर जिले में कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए समस्त पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। असामाजिक व अवांछनीय तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक किया जाए तथा उन पर सतत निगरानी रखी जाए। सर्राफा बाजारों, मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं। पर्याप्त संख्या में वर्दीधारी एवं सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। आगामी पर्वों के मद्देनज़र जिले के सभी आयुध भंडारों की सघन चेकिंग की जाए, उनके स्टॉक, बिक्री एवं अभिलेखों की जांच कर सुनिश्चित किया जाए कि सभी विक्रेता नियमों के अनुरूप कार्यवाही कर रहे हैं।

किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर विधिक कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्यौहारों में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर और नियंत्रण में बनी रहे, इसके लिए सभी अपने क्षेत्र का गहन होमवर्क करें, प्रत्येक छोटी-बड़ी गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखें तथा जुआ-सट्टा, अवैध शराब एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी रोक लगाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सघन मॉनिटरिंग की जाए, किसी भी भ्रामक या उत्तेजनात्मक पोस्ट का तत्काल खण्डन एवं कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि शान्तिपूर्ण माहौल बना रहे।

अपराध समीक्षा एवं निर्देश

अपराध समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिले में घटित आपराधिक घटनाओं एवं पंजीकृत अभियोगों की बिंदुवार समीक्षा कर निर्देशित किया कि—

सभी प्रकरणों का गुण-दोष के आधार पर शीघ्र एवं निष्पक्ष निस्तारण किया जाए। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, महिला सम्बन्धी अपराधों पर नियंत्रण, अपहृत व्यक्तियों की बरामदगी तथा पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान दिया जाए।

शातिर व आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोली जाए और उन पर निरंतर निगरानी रखी जाए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी चरखारी दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रविकांत गोंड, प्रतिसार निरीक्षक शिवकुमार, तथा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक,थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी जीआरपी व शाखा प्रभारी अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Previous article
कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक के छात्रों को कार्यक्रम में वितरित की गई छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र
Next article
धनतेरस पर क्षेत्र वासियों को बजरिया के नए अंडरब्रिज का मिला तोहफा
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved