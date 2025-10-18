बार काउंसलि के सह अध्यक्ष ने घायल अधिवक्ताओं को वितरित की सहायता चेक

अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव पर किया विचार विमर्श

महोबा। हादसे में घायल अधिवक्ताओं को सहायता राशि की चेक शुक्रवार को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सह अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने सौंपी और उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने जिला न्यायालय परिसर का भ्रमण कर अधिवक्ताओं से संपर्क किया इसके बाद अधिकारी लाइब्रेरी में बैठक कर आगामी चुनाव की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

जिला अधिवक्ता समिति कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्याम किशोर द्विवेदी, कामता शरण श्रीवास्तव व माही शेख समेत पांच अधिवक्ताओं को सहायता राशि प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल पिछले 4 वर्ष में जिले के 21 दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दे चुकी है। उनका प्रयास है कि यह राशि बढ़कर 20 लाख हो जाए साथ ही प्रदेश की सभी बार लाइब्रेरी आनलाइन हो जाएं। ई-लाइब्रेरी की सुविधा सभी अधिवक्ताओं को मिले। बार काउंसिल सरकार से अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लाने के लिए भी प्रयासरत है।

कार्यक्रम के मौके पर सह अध्यक्ष ने कहा कि अधिवक्ताओं की गंभीर बीमारी या दुर्घटना से मौत और घायल होने पर बार काउंसिल प्रयागराज घायल अधिवक्ताओं और मृतकों के आश्रितों को चेक वितरित कर सहायता प्रदान करती है। कार्यक्रम दौरान अध्यक्ष राम सहाय राजपूत व महामंत्री अजीत परिहार, पूर्व महामंत्री कृष्ण गोपाल द्विवेदी, कोमल यादव, लाखन सिंह तोमर, अरुण चतुर्वेदी, विजय प्रताप सिंह समेत तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सह अध्यक्ष का माल्यार्पण कर न्यायालय परिसर में जोरदार स्वागत किया।