स्वतंत्र भारत के निर्माण में सरदार पटेल का महान योगदान -रश्मि सिंह

राष्ट्रीय एकता दिवस तैयारी को लेकर अमेठी पब्लिक स्कूल में हुई बैठक

स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जायेगी। जयंती पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भारतीय जनता पार्टी जोरदार तैयारी कर रही है। सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

भाजपा की वरिष्ठ नेत्री ‌और अमेठी पब्लिक स्कूल की प्रबंधक रश्मि सिंह ने मंगलवार को स्कूल स्टाफ के साथ बैठक कर राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में सरदार पटेल का महान योगदान है।

उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण करके अखंड भारत का स्वरूप प्रदान किया। यदि सरदार पटेल की बात मानी गई होती तो देश को लम्बे समय तक कश्मीर समस्या न झेलनी पड़ती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने देश की सभी राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर दिया है।

रश्मि सिंह ने 31अक्टूबर को को राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में बातचीत की और स्टाफ को निर्देश भी दिए। बैठक में सीमा सड़क संगठन के अवकाश प्राप्त मुख्य अभियंता इंजीनियर विनय कुमार सिंह, प्रिंसिपल वीरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।

