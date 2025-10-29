वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ

इटावा। पान कुंवर इंटरनेशनल स्कूल, मानिकपुर मोड़,ग्वालियर बायपास में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।इस सत्र में 1 अप्रैल से अब तक आयोजित सभी प्रतियोगिताओं चाहे वे कक्षा-स्तरीय हों,हाउस-स्तरीय हों या जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय अथवा सीबीएसई द्वारा निर्देशित प्रतियोगिताएं में विजयी रहे छात्र-छात्राओं को इस अवसर पर सम्मानित किया गया।समारोह में लगभग 400 प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किए गए।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ.मुकेश विशिष्ट,एचएन स्कूल के प्रबंधक पवन तथा आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जे.पी.सिंह रहे।अतिथियों का स्वागत विद्यालय के निदेशक एवं प्रधानाचार्य डॉ.कैलाश चंद्र यादव ने किया।

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई।मुख्य अतिथि डॉ.मुकेश विशिष्ट ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरस्कार बच्चों के आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाते हैं,जिससे वे भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं।उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को बढ़ावा देते हैं।विद्यालय के निदेशक डॉ.कैलाश यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि पान कुंवर इंटरनेशनल स्कूल की प्राथमिकता केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है,बल्कि पाठ्य सहगामी गतिविधियों पर भी समान ध्यान दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके।कार्यक्रम के अंत में सभी विजेता छात्रों के चेहरे गर्व और खुशी से खिल उठे और विद्यालय परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।