Wednesday, October 29, 2025
spot_img
HomeMarqueeआर.आर.पी.जी कॉलेज में अंतर्महाविद्यालयीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन
MarqueeUttar PradeshOther

आर.आर.पी.जी कॉलेज में अंतर्महाविद्यालयीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
41

मंगलवार को आर.आर.पी.जी कॉलेज में चल रहे दो दिवसीय अंतर्महाविद्यालयीय बैडमिंटन प्रतियोगिता-2025 का समापन हुआ। इस अवसर पर समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ.विनोद सिंह ने कहा कि खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए शारीरिक व मानसिक दोनों ही स्थितियों का सुदृढ़ होना आवश्यक है, मैच में हार जीत अपनी जगह है कभी कोई टीम हारती है तो कहीं वही टीम विजेता होती है।

प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का सेमीफाइनल मैच सुल्तानपुर से के.एन.आई. व अयोध्या से साकेत पीजी कॉलेज तथा डॉ.राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कैंपस अयोध्या व आर.आर.पी.जी कॉलेज अमेठी की टीम के मध्य खेला गया। सेमीफाइनल मैच पुरुष वर्ग में क्रमशः साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या व डॉ.राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कैंपस अयोध्या विजेता रहे।

पुरुष वर्ग का फाइनल मैच सेमीफाइनल की दोनों विजेता टीम क्रमशः साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या व डॉ.राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कैंपस अयोध्या के मध्य खेला गया जिसमें 2-0 से डॉ.राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कैंपस अयोध्या की टीम विजेता रही जबकि साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या की टीम उपविजेता रही।

वहीं महिला वर्ग में सेमीफाइनल/फाइनल मैच डॉ.राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कैंपस अयोध्या और आर.आर.पी.जी कॉलेज अमेठी की टीम के मध्य खेला गया जिसमें डॉ.राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कैंपस की टीम विजेता और आर.आर.पी.जी कॉलेज की टीम उपविजेता रही।

प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश त्रिपाठी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विजेता व उपविजेता सभी टीमों को बधाई दी और कहा कि भविष्य में भी इसी तरह से पूर्ण मनोयोग व खेलभावना के साथ आप लोग खेलते रहें।

क्रीड़ा परिषद, डॉ.राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक डॉ.अनुराग पाण्डेय डॉ.राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या एवं डॉ.सतीश चन्द्र श्रीवास्तव इन्दिरा गांधी पीजी कॉलेज गौरीगंज रहे जबकि रेफरी के रूप में कुलदीप अग्रहरि,अंशुमान सिंह,मो.अकील सहित सभी लोगों ने अपने उत्तरदायित्व का कुशल निर्वहन किया।

आयोजन सचिव डॉ.दुष्यंत प्रताप सिंह,क्रीड़ा संयोजक डॉ.उमेश सिंह, समन्वयक डॉ.भगवती थीटे, सह समन्वयक डॉ.शशिशेखर सिंह ने सभी विजेता उपविजेता टीमों को बेहतर प्रदर्शन हेतु बधाई दी। समापन समारोह में महाविद्यालय के प्राध्यापक गण, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

Previous article
डाकघर कर्मचारियों की मनमानी से उपभोक्ता त्रस्त
Next article
स्वतंत्र भारत के निर्माण में सरदार पटेल का महान योगदान -रश्मि सिंह
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved