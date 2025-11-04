हर्षौल्लास के साथ मनाई गई सरदार पटेल की जंयती

अम्बेडकरनगर सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज लारपुर में भारत-रत्न,लौह पुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल की जयंती एवं वार्षिक उत्सव का दो दिवसीय भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रुप में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मा. सदस्य “प्रो.ए.के.वर्मा” एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के मा. सदस्य “प्रो.के.सी.वर्मा” का विद्यालय के प्रफुल्लित प्रांगण में पदार्पण हुआ।कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निवर्तमान डी.आई.जी. “डी. के.चौधरी” द्वारा की गई है।

विशिष्ट अतिथि के रूप में अंबेडकर नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक “प्रवीण कुमार तिवारी”,निवर्तमान डी.आई.जी. कारागार “बी.आर.वर्मा”,प्रयागराज विकास प्राधिकरण एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के वित्त नियंत्रक “प्रदीप कुमार वर्मा” तथा अग्रसेन पी.जी.कॉलेज वाराणसी के निवर्तमान प्रोफेसर “डॉ ओ.पी. चौधरी” ने इस समारोह में शिरकत करते हुए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।

सप्पू वर्मा”, “डॉ रंजीत ‘हिंदुस्तानी’ और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता “आदर्श चौधरी” आदि ने सरदार पटेल जी को नमन करते हुए अपने विचार रखे।कॉलेज के प्रबंधक “डॉ० नंदलाल चौधरी”,संरक्षक “कमला प्रसाद वर्मा”,प्रधानाचार्य “संदीप कुमार वर्मा”,पूर्व प्रधानाचार्य “डॉ० राम उजागिर वर्मा” तथा “श्री रामराज वर्मा” एवं उप प्रधानाचार्य “डॉ०‌ अजय वर्मा ‘अजेय’, शिक्षक संघ के इकाई अध्यक्ष “रमाशंकर वर्मा”,”उमेश चंद्र वर्मा”,शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष “सत्येंद्र चौधरी”,”दिनेश कुमार” ‘ध्यानचंद वर्मा’ आदि ने अतिथियों का स्वागत किया।

इस कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों के कर कमलों द्वारा कॉलेज के हाई स्कूल की टॉपर छात्रा “आकांक्षा गुप्ता” तथा इंटरमीडिएट की टॉपर छात्रा “नीलाक्षी” तथा इंटर कला वर्ग की टॉपर छात्रा “अंशिका” को “कैलाश हरि” पुरस्कार एवं ‘प्रतिभा सम्मान पत्र’ से सम्मानित किया गया।हाई स्कूल एवं इंटर के टॉपर विद्यार्थियों को कजरी निवासी और जिला पंचायत सदस्य “विवेक वर्मा” उर्फ “सप्पू चौधरी” ने एक-एक साइकिल भेंट कर सम्मानित किया।

मुख्य अतिथि “प्रो.के.सी.वर्मा” ने सरदार पटेल जी की प्रासंगिकता एवं उनके योगदान पर प्रकाश डाला।मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.के. वर्मा ने कहा सरदार पटेल की दृढ़ता और समय प्रबंधन से हमें सीख लेनी चाहिए। उन्हने कॉलेज के हाई स्कूल और इंटर टॉपरों के लिए एक लाख धन राशि कोश के रूप में देने की घोषणा की।इस धनराशि के ब्याज से प्रतिवर्ष विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता रहेगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी ने कॉलेज के लिए डिजिटल लाइब्रेरी,एन.सी. सी. और प्रोजेक्ट अलंकार की व्यवस्था करने की घोषणा की।कार्यक्रम के संचालक डॉ० अजय वर्मा ‘अजेय’ के निर्देशन में विद्यार्थियों द्वारा सरदार पटेल जी के जीवन पर आधारित रोचक गीत एवं देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए।जैनापुर के ग्राम प्रधान “मो. शरीफ” ने खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यार्थियों को ट्रैकसूट भेंट किया।

इस अवसर पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कपिल देव वर्मा,मंत्री पारसनाथ वर्मा,विद्यालय में शिक्षक रह चुके और काशीराम इंटर कॉलेज बरामद पुर के प्रधानाचार्य डॉ सुभाष चन्द्र वर्मा,डॉ अरविंद यादव,अजय चौधरी,डॉ कविता श्रीवास्तवा,डॉ तेज प्रकाश वर्मा,डॉ. मोतीलाल वर्मा, रामनिवास वर्मा सहित विभिन्न कॉलेजों के प्रधानाचार्य और विभिन्न कॉलेजों के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद वर्मा,संतराम,आकाश वर्मा आदि ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के समस्त शिक्षकों,कर्मचारियों,शिक्षणेत्तर कर्मियों एवं विद्यार्थियों का योगदान सराहनीय रहा।