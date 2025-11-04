Tuesday, November 4, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshGorakhpurकूटरचित दस्तावेजों से जमीन की धोखाधड़ी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
MarqueeUttar PradeshGorakhpur

कूटरचित दस्तावेजों से जमीन की धोखाधड़ी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
73

गोरखपुर। धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जमीन की खरीद-फरोख्त करने के आरोप में पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय राम सूरत निवासी डांगीपार, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है।

थाना रामगढ़ताल में दर्ज मुकदमा संख्या 12/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 506, 120बी भादंवि से संबंधित इस मामले में अभियुक्त पर आरोप है कि उसने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन को धोखाधड़ी से बैनामा कराया और बाद में उसी जमीन को वादी के नाम बेचने का प्रयास किया।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे फर्जीवाड़े में लिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

Previous article
हर्षौल्लास के साथ मनाई गई सरदार पटेल की जंयती
Next article
शिक्षा के अधिकारों का अतिक्रमण करते स्कूल
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved