कूटरचित दस्तावेजों से जमीन की धोखाधड़ी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

गोरखपुर। धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जमीन की खरीद-फरोख्त करने के आरोप में पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय राम सूरत निवासी डांगीपार, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है।

थाना रामगढ़ताल में दर्ज मुकदमा संख्या 12/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 506, 120बी भादंवि से संबंधित इस मामले में अभियुक्त पर आरोप है कि उसने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन को धोखाधड़ी से बैनामा कराया और बाद में उसी जमीन को वादी के नाम बेचने का प्रयास किया।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे फर्जीवाड़े में लिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।