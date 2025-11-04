Tuesday, November 4, 2025
कीचड़ भरी राह से गुजरने को मजबूर ग्रामीण, वर्षों से नहीं बना सड़क का निर्माण

सरीला (हमीरपुर)। विकासखंड क्षेत्र के चंडौत गांव की मुख्य सड़क पर जलभराव और कीचड़ की समस्या ने ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया है। गांव की बस स्टैंड से बसरिया मार्ग तक बनी लोक निर्माण विभाग की यह सड़क कई वर्षों से जर्जर पड़ी है। नालियों की निकासी न होने से गंदा पानी सड़क पर भर जाता है, जिससे कीचड़ और फिसलन के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनके कपड़े तक गंदे हो जाते हैं। वहीं, दोपहिया वाहन सवार आए दिन फिसलकर चोटिल हो जाते हैं।

गांव निवासी रामशंकर राजपूत ने बताया कि मुख्य सड़क पर कभी धूल तो कभी कीचड़ का साम्राज्य रहता है, जिससे राहगीर परेशान हैं। शिक्षक धीरेंद्र लोधी ने कहा कि सड़क पर जगह-जगह बने गढ्ढों में पानी भर जाता है, जिससे स्कूली वाहन निकालना जोखिम भरा रहता है।

नरेंद्र राजपूत ने कहा कि महिलाओं और किसानों को खेतों तक पहुंचने के लिए कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। देर शाम रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है। राजू निगम ने बताया कि सड़क वर्षों से दलदल में तब्दील है, जिससे आए दिन लोग फिसलकर गिर जाते हैं।

देवेंद्र राजपूत ने कहा कि ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें कीं और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अब तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द मुख्य सड़क की मरम्मत कर पक्की सड़क बनाने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

