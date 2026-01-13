Tuesday, January 13, 2026
कड़ाके की ठंड में ज़रूरतमंदों के लिए राहत

पिपराइच नगर पंचायत में हुआ कंबल वितरण

गोरखपुर। पिपराइच क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए रविवार को पिपराइच नगर पंचायत में ज़रूरतमंद और असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल ने किया आपको बताते चले कि ठंड से राहत दिलाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गरीब, बुज़ुर्ग एवं बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विधायक महेंद्र पाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ठंड के इस कठिन समय में कोई भी व्यक्ति असुविधा का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है और आगे भी इस तरह के राहत कार्य लगातार जारी रहेंगे।

कंबल वितरण कार्यक्रम में नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन संजय मद्धेशिया एवं अधिशासी अधिकारी पूजा सिंह परिहार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने नगर पंचायत की ओर से किए जा रहे शीतकालीन राहत कार्यों की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था के साथ-साथ जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड में यह सहायता उनके लिए बेहद राहत देने वाली है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ।

