सोशल मीडिया में चल रहे खबरों को भ्रामक बताते हुए रेनबो हॉस्पिटल ने किया खंडन

आजमगढ़ l रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले नवजात बच्चों के बदलने की सूचना पर आयोजित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान अस्पताल के प्रबंधक शशि पांडे द्वारा बताया गया कि अस्पताल में पिछले दिनों बच्चों की अदला बदली को लेकर जो समाचार प्रकाशित हुआ और सोशल मीडिया पर चलाया गया है उसे निराधार बताते हुए कहा कि संवाद हीनता के कारण कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हो गए थे l उसे तुरंत ही सुधार लिया गया है और परिजन संतुष्ट हैं l इस संबंध में आईएमए के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि यह हॉस्पिटल बच्चा पैदाइश का कार्य नहीं करता है यहां पर बीमार बच्चों को देखा जाता है क्योंकि यह बच्चा बलिया से आया था उसे अपने बच्चों के बारे में पूरी तरह जानकारी थी l यह एक मानवीय भूल की वजह से ऐसा घटना हो गया है l भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए आईएमए प्रयास कर रहा है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस लापरवाही में संबंधित स्टाफ को हटा दिया गया है l