सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा और कार्यक्रमों की तैयारी बैठक सम्पन्न

कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जलशक्ति राज्य मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद की अध्यक्षता में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले पदयात्रा एवं विविध कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राठ विधायक मनीषा अनुरागी भी मौजूद रहीं।

समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर 2025 को सरदार पटेल जयंती के अवसर पर जनपद में पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान, स्वदेशी मेला, नशा मुक्ति अभियान, सरदार पटेल की विरासत पर सेमिनार और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रमों को माई भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाए। पदयात्रा का नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय नेता, युवा प्रतिनिधि, स्वयंसेवक, मंगल दल सदस्य तथा विद्यालयों और कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल होंगे।

प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पदयात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ-सफाई और पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गीतम सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विजय शंकर तिवारी, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी रिजवाना शाहिद, प्रभागीय वनाधिकारी अनिल श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी पैगाम हैदर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

