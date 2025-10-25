Saturday, October 25, 2025
खरेला ने बुंदेलखंड कबड्डी प्रतियोगिता में जीती ट्रॉफी, हमीरपुर को 28 अंकों से हराया

Priyanka Sharma
बिहूनी के खेल मैदान में आयोजित बुंदेलखंड कबड्डी प्रतियोगिता का शुक्रवार को रोमांचक समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में खरेला की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हमीरपुर को 28 अंकों के बड़े अंतर से हराकर विजेता शील्ड अपने नाम कर ली।

खरेला टीम के कप्तान कुलदीप कुशवाहा को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मैदान में सैकड़ों दर्शक रोमांचक फाइनल के साक्षी बने।

सेमीफाइनल मुकाबले:

पहले सेमीफाइनल में खरेला ने मेजबान बिहूनी को 23 अंकों से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।
दूसरे सेमीफाइनल में हमीरपुर ने राठ को केवल 2 अंकों के करीबी अंतर से हराया था।

फाइनल का रोमांच:

खरेला की टीम ने फाइनल में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। शानदार रेडिंग और सशक्त डिफेंस के बल पर टीम ने हमीरपुर को पलटवार का कोई मौका नहीं दिया और निर्णायक बढ़त बनाते हुए 28 अंकों से जीत दर्ज की।

पुरस्कार वितरण समारोह:

मैच समाप्ति के बाद आयोजित समारोह में विजेता टीम के कप्तान कुलदीप कुशवाहा को डॉ. अजीत राजपूत और विवेक राजपूत ने 5100 रुपये नकद व विजेता शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। उपविजेता टीम के कप्तान प्रमोद कुमार को संदीप राजपूत और निर्दोष कोटेदार ने 2500 रुपये नकद व उपविजेता शील्ड देकर सम्मानित किया।

आयोजन समिति का सराहनीय योगदान:

टूर्नामेंट को सफल बनाने में आयोजन समिति का विशेष योगदान रहा।
समिति में गेम अध्यक्ष डॉ. अजीत राजपूत, गेम उपाध्यक्ष संदीप मुखिया, रेफरी पुनीत राजपूत, संचालक सत्येंद्र अहिरवार और ग्राउंड रिपोर्टर निर्दोष कोटेदार शामिल रहे।
कमेंट्री की जिम्मेदारी मायक दुबे (दीपक महाराज) ने निभाई, जबकि स्कोरर की भूमिका धर्मेंद्र यादव ने संभाली।

कार्यक्रम में विवेक राजपूत, महेश अनुरागी, भरत राजपूत, कुंवर कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

