Saturday, March 21, 2026
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ईद-उल-फितर से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, सुरक्षा का दिया संदेश

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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फतेहपुर। ईद-उल-फितर के मद्देनज़र जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में शुक्रवार की सायंकाल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया।

यह फ्लैग मार्च खखरेरू, हथगांव, बिंदकी और हुसैनगंज थाना क्षेत्रों के मिश्रित आबादी वाले इलाकों में किया गया। इसमें क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक और संबंधित थानों के थानाध्यक्षों के नेतृत्व में भारी पुलिस बल शामिल रहा। मार्च के दौरान पुलिस ने संवेदनशील स्थानों, बाजारों और प्रमुख चौराहों पर पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य आगामी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना तथा लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत करना रहा। पुलिस अधिकारियों ने इस दौरान लोगों से संवाद भी किया और उन्हें अफवाहों से दूर रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। फ्लैग मार्च के दौरान स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस पहल का स्वागत किया और इसे सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक बताया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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