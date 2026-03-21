सृष्टि की मूल देवी है मां ब्रह्मचारिणी: कालेन्द्रानंद

सहारनपुर। स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने कहा कि माता ब्रह्मचारिणी की शक्ति से ही सृष्टि का सृजन हुआ है। अर्थात मां ब्रह्मचारिणी सृष्टि की मूल देवी है। स्वामी कालेन्द्रानंद महाराज आज यहां श्री रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान के तत्वाधान में राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर में दूसरे नवरात्रि पर मां ब्रह्मचारिणी की महिमा का गुणगान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मां आदिशक्ति ब्रह्मचारिणी का प्राकट्य ब्रह्म शक्ति के रूप में ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ। मां ब्रह्मचारिणी की मूल शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर पाए अर्थात मां ब्रह्मचारिणी सृष्टि की मूल देवी है। जो ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति के साथ-साथ शक्ति की देवी मानी जाती है।।

उन्होंने कहा मां ब्रह्मचारिणी का वेश साधक एवं तपस्वीय जैसा है। गले में रुद्राक्ष की माला हाथ में कमंडल जो भगवती के वैराग्य रूप है। कमंडल अन्नपूर्णा का रूप है जिससे वह संसार का भरण पोषण करती है। महाराज श्री ने कहा कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान, वैराग्य, धन, समृद्धि एवं सुख शांति की कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक जीव को अपने जीवन में तप ज्ञान एवं वैराग्य को धारण कर मां भगवती की शरणागत हो जाना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण संभव है। इस अवसर पर पंडित ऋषभ शर्मा, रामेश्वरम शर्मा, राजेंद्र धीमान, राकेश राय, अश्विनी काम्बोज, अमृत कश्यप, सागर गुप्ता, बबीता, राजबाला, कुसुम, रेखा व पूनम आदि रहे।