पुलिस पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप

लक्ष्मीनारायण राठौर की आत्महत्या के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भाजपाईयों ने जिलाध्यक्ष के साथ एसपी को सौंपा ज्ञापन

ललितपुर। सरकार की छवि धूमिल होने से बचाने के लिए आखिरकार भाजपा अब मैदान में आ गयी है। रामनगर निवासी शिवम राठौर को जेल भेजे जाने और उसके पिता द्वारा टीकमगढ़ में पुलिस प्रताडऩा से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर लिये जाने की बात ज्ञापन में दर्ज करते हुये सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत के नेतृत्व में एक ज्ञापन एसपी को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि शिवम राठौर को कोतवाली पुलिस ने जेल भेजा, जिस पर उसके पिता लक्ष्मीनारायण राठौर द्वारा पुत्र को झूठा फंसाये जाने और प्रताडि़त किये जाने का आरोप लगाया गया।

इसके अलावा लक्ष्मीनारायण राठौर द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के नाम दिये गये प्रार्थना पत्र पर कोई संज्ञान न लिये जाने के कारण ललितपुर पुलिस सरकार की मंशा विरोधी कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर लक्ष्मी नारायण राठौर ने टीकमगढ़ में आत्महत्या कर ली। बताया कि इस घटना से कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है और आमजन में काफी असंतोष है। ललितपुर पुलिस की मंशा संदिग्ध एवं जनविरोधी प्रतीत होने का हवाला देते हुये भाजपा ने उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल होने की भी बात कही।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायी जाकर ललितपुर कोतवाली पुलिस व अन्य दोषियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी। ज्ञापन देते समय जिलाध्यक्ष के अलावा हरीराम निरंजन, बब्बू राजा, महेश श्रीवास्तव, भगतसिंह राठौर, रमेश लिटौरिया, रोहित रावत, किंजल हुण्डैत, नीतेश संज्ञा, जितेन्द्र राठौर, मनोज साहू, धु्रवसिंह सिसौदिया, रवि ठाकुर, दीपक पाराशर, अरूण कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे।

भाजपा नगराध्यक्ष ने सीएम को भेजा पत्र शिवम राठौर को जेल भेजे जाने और पुलिस प्रताडऩा से आजिज आकर उसके पिता द्वारा टीकमगढ़ में आत्महत्या कर लिये जाने के प्रकरण की सीबीआई जांच कराये जाने की मांग को लेकर भाजपा नगराध्यक्ष भगत सिंह राठौर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक पत्र भेजा है।

सपा ने भी एसपी को दिया ज्ञापन

लक्ष्मीनारायण राठौर के शव को इलाइट चौराहा पर रखकर प्रदर्शन करने के दौरान पीडि़त परिवार को ढांढ़स बंधाते हुये कार्यवाही किये जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे सपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गयी है। इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच करायी जाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिलाध्यक्ष नैपाल सिंह के नेतृत्व में एसपी को सौंपा है। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गीता मिश्रा, अभी खजुरिया के अलावा अनेकों सपाई मौजूद रहे।