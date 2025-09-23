Tuesday, September 23, 2025
डीएम ने किया जिला स्वास्थ्य समिति एवं स्वास्थ्य विभाग से संबधित योजनाओ की समीक्षा

सीएचसी खेसरहा के लैब टेक्निशियन को नोटिस/वेतन रोकने का निर्देश

अस्पताल में ही हो प्रसव, घर पर प्रसव होने पर एमओआईसी होंगे जिम्मेदार : डीएम

सिद्धार्थनगर। जिला स्वास्थ्य समिति (डीएचएस) एवं स्वास्थ्य विभाग से संबधित योजनाओ की समीक्षा बैठक सोमवार को जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 द्वारा पिछली बैठक में दिये गये निर्देशो के प्रगति की समीक्षा की एवं डीएचएस की कार्यवाही पोर्टल पर फीड करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी एमओआईसी सुनिश्चित कर ले कि डिलीवरी घर पर नहीं होना चाहिए। सभी गर्भवती महिलाओ का प्रसव अस्पताल में ही हो। घर पर प्रसव होने पर एमओआईसी जिम्मेदार होगे। एनबीएसयू को 24 घंटे सक्रिय करें जिससे कोई भी गर्भवती महिला व उसके परिजन सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकें।

सभी एमओआईसी वार रूम का निरीक्षण करें। बीएचएनडी दिवस में कम एचआरपी वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका बेहतर इलाज कराये और सावधानियां बरतने का सलाह दें। बीएचएनडी दिवस में एएनएम व सीएचओ मिलकर कार्य करें। काम न करने वाले डाक्टर/सीएचओ/आशा/एएनएम को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया। टीकाकरण का शत-प्रतिशत डाटा फीडिंग कराने का निर्देश दिया। एएनएम और आशा के साथ बैठक करें।

कार्य न करने वाली आशा व सीएचओ के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया। सीएचसी खेसरहा के लैब टेक्निशियन द्वारा गलत रिपोर्ट देने पर नोटिस/वेतन रोकने का निर्देश दिया। लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 द्वारा अनटाइड फन्ड, परिवार नियोजन, टीकाकरण अभियान, पीसीपीएनडीटी, रोगी कल्याण समिति, हेल्थ वेलनेस सेन्टर, आदि की समीक्षा की गयी।

ई-संजीवनी के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मरीजों को टेली मेडिसिन सुविधा उपलब्ध करानें हेतु निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण अभियान में लक्ष्य के सापेक्ष सभी विकास खण्डों में पब्लिल नोटिफिकेशन में लक्षण युक्त टी.बी. के मरीजो को चिन्हित करे। जिलाधिकारी ने सीएमओ एवं सीएमएस को निर्देश दिया कि वार रूम का निरीक्षण करे। इमरजेंसी में रेफरल रजिस्टर बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ मातृ शिशु मृत्यु दर की समीक्षा की गयी।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 रजत कुमार चौरसिया, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 एके झा, डैम राजेश मिश्रा, डीसीपीएम, समस्त सीएचसी/पीएचसी के एमओआईसी, बीपीएम, बीसीपीएम आदि उपस्थित रहे।

