Tuesday, September 23, 2025
spot_img
HomeMarqueeराजघाराना परिवार के सदस्यों ने रामजानकी मंदिर में लगाई हाजिरी, किया...
MarqueeUttar PradeshSiddharth Nagar

राजघाराना परिवार के सदस्यों ने रामजानकी मंदिर में लगाई हाजिरी, किया पूजन अर्चन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
31

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। नवरात्रि के प्रथम दिवस शोहरतगढ़ स्टेट राजा योगेंद्र प्रताप सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रस्मी सिंह व पुत्र कुंवर धनुर्धर प्रताप सिंह ने नेपाल राष्ट्र के राजघाराने के सदस्यों के साथ स्थानीय श्रीराम जानकी मंदिर में पहुंच वहाँ पूजन अर्चन किया।

पूजन-अर्चन से पूर्व स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अरविन्द सिंह, शोहरतगढ़ चेयरमैन उमा अग्रवाल, चेयरमैन प्रतिनिधि रवि अग्रवाल, व्यापार मण्डल अध्यक्ष शैलेन्द्र कौशल सहित मंदिर कमेटी के रामसेवक गुप्ता, सतीश मित्तल,किशोरी लाल गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश पाण्डेय, मनोज गुप्ता, व्यवसाई रिक्की अग्रहरि, अनूप कसौधन सहित दर्जनों पदाधिकारियों ने मंदिर में आये सभी लोगों को अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया एवं चेयरमैन उमा अग्रवाल ने नेपाल राष्ट्र से आये राजघाराने के सदस्यों को चांदी की भगवान गणेश की मूर्ति भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।

विदित हो श्रीराम जानकी मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमाएँ स्थापित हैं, जिसमें माँ दुर्गा, भगवान श्रीराम दरबार, श्रीश्याम दरबार, हनुमानजी महराज, भगवान शिव एवं शनि देव ज़ी का मंदिर प्रमुख हैं, जहाँ प्रतिदिन मंदिर पुजारी सत्य प्रकाश शुक्ला विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं एवं प्रतिदिन सायं को आरती भी होती हैं। सप्ताह में मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया जाता हैं।

इस दौरान प्रमुखरूप से राजा योगेंद्र प्रताप सिंह, श्रीमती रस्मी सिंह, कुंवर धनुर्धर प्रताप सिंह, स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अरविन्द सिंह, शोहरतगढ़ चेयरमैन उमा अग्रवाल सहित मंदिर कमेटी के रामसेवक गुप्ता, सतीश मित्तल, किशोरी लाल गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश पाण्डेय, मनोज गुप्ता, महावीर प्रसाद वर्मा, व्यवसाई रिक्की अग्रहरि, अनूप कसौधन, संजय दूबे, पंकज सोनी, रामू कसौधन, राजू बाबा, बीरेंद्र गौड़, राकेश बाबा, अभिलाष मिश्रा आदि मौजूद रहे।

Previous article
पुलिस पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप
Next article
शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर महिलाओं एवं बच्चियों को किया जागरुकता
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved