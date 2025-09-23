शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर महिलाओं एवं बच्चियों को किया जागरुकता

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। मिशन शक्ति फेज 5.0 कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, एंटीरोमियो व शक्ति दीदी अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा के क्रम शारदीय नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर महिलाओं एवं बच्चियों को थाना कठेला समयमाता पुलिस द्वारा चलाया गया जागरुकता अभियान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ अभिषेक महाजन द्वारा “महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान” के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में सोमवार को थानाध्यक्ष अभय सिंह थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में उ0नि0शिवशंकर शर्मा ,हे0का0 कमलेश यादव,का0 गगनदीप कुमार, का0शुभम सिंह,म0आ0 करिश्मा द्वारा शारदीय नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर राजमणि सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल ग्राम बन्दुवारी में जाकर में प्रधानाध्यापक डा0 आर0एन0शर्मा व अध्यापक सुभाष रावत , राजेश राम अन्य अध्यापक गण की मौजूदगी में स्कूल के बालक- बालिकाओं को शक्ति दीदी अभियान व मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जागरूक किया गया।
महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन,102 एम्बुलेंस सेवा(गर्भवती महिलाओं के लिए) 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन,1930 साइबर क्राइम हेल्प लाइन के सम्वन्ध में जानकारी दी।