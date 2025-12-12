Friday, December 12, 2025
गल्फ देशों में बैन Dhurandhar का फैन हुआ पाकिस्तान, ये सीन देख हैरान हैं पड़ोसी मुल्क के लोग!

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर को तारीफों के साथ-साथ विवादों का भी सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि फिल्म को कई देशों में बैव कर दिया गया है। मगर पड़ोसी मुल्क में धुरंधर छा गई है। इस फिल्म को लेकर पाकिस्तान ने कैसा रिएक्शन दिया है, जानिए यहां।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) तारीफ-कमाई के साथ-साथ आलोचना भी झेल रही है। फिल्म को लेकर दुनियाभर में बवाल मचा हुआ है। कुछ देशों में तो इसे बैन भी कर दिया गया है। यहां तक कि फिल्म को ‘एंटी-पाकिस्तानी मूवी’ बताया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान ही फिल्म की तारीफ कर रहा है।

जी हां, 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर की तारीफ हो रही है, वो भी पाकिस्तान में। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों से सजी फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब सराहा जा रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान में लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान फिल्म में दिखाए गए ल्यारी क्षेत्र को देख हैरान है।

कहां शूट हुई है धुरंधर मूवी?

दरअसल, धुरंधर में दिखाया गया ल्यारी क्षेत्र को वास्तव में पंजाब के लुधियाना स्थित खेड़ा गांव में शूट किया गया है, लेकिन फिल्म देख लगता है कि यह असली ल्यारी क्षेत्र है। फिल्म में दिखाए गए ल्यारी क्षेत्र को देख पाकिस्तान हैरान है।

धुरंधर देख पाकिस्तान हैरान

कराची के टैक्स वकील और राइटर सादिक सुलेमान ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में कहा, “माशाल्लाह, क्या कमाल की फिल्म है। मैं कराची का नागरिक हूं और मैं इस फिल्म को इसलिए देखना चाहता था कि इसमें बाकी बॉलीवुड फिल्मों की तरह नॉनसेंस होगा लेकिन पाकिस्तान के इलाकों को जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है, उसे देख मैं दंग हूं। इस फिल्म के कुछ सीन्स मैंने अपने माता-पिता को भी दिखाए और वह भी हैरान हो गए। मेरे माता-पिता 60 के दशक से ल्यारी से सटे मीठादार और खरादर इलाके में रहा करते थे। उन्हें फिल्म में दिखाया गया ल्यारी असली लगा।”

आदित्य धर का फैन हुआ पाकिस्तान

आदित्य धर की तारीफ में सादिक सुलेमान ने कहा, “मैं सबसे ज्यादा तारीफ डायरेक्टर आदित्य धर और पूरी रिसर्च टीम को देता हूं। कराची की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना परफेक्शन से कम नहीं है। जो बात सबसे ज्यादा दिल को छू गई, वह थी पुराने शहर के इलाकों, खासकर ल्यारी के आस-पास के इलाकों का रीक्रिएशन। सेटिंग के अलावा, किरदारों को दिखाना बहुत असली लगा। जहां अक्षय खन्ना बेरहम रहमान डकैत के रूप में जबरदस्त हैं, वहीं मुझे चौधरी असलम के रूप में संजय दत्त की परफॉर्मेंस एकदम सही लगी। 2010 में पुलिस में एक दोस्त के पिता के जरिए मेरी असली चौधरी असलम से थोड़ी मुलाकात हुई थी। मैंने 2010 के बाद इस जरूरी केस की सभी हियरिंग और केस डिटेल्स देखी हैं।”

