IND vs SA: चंडीगढ़ में मिली हार के बड़े गुनहगार हैं ये 4 खिलाड़ी, डुबो दी टीम की नैया

भारतीय क्रिकेट टीम को दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार फेल रहे और भारत को ऐसी हार मिली जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था। हम आपको बता रहे हैं टीम इंडिया की इस हार के बड़े जिम्मेदार कौन हैं?

भारतीय क्रिकेट टीम को चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने उसे 51 रनों के विशाल अंतर से हराया। मेहमान टीम ने ये मैच जीत पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को एकतरफा अंदाज में मात दी। भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच में गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक में निराश किया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 213 रन बनाए। टीम इंडिया इस स्कोर के सामने 162 रनों पर ही ढेर हो गई। हम आपको उन चार खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका भारत की इस हार में सबसे बड़ा रोल रहा।

हार के चार मुजरिम

जसप्रीत बुमराह

भारत ने इस मैच में टॉस भी जीता और पहले गेंदबाजी की। कप्तान सूर्यकुमार यादव को भरोसा था कि उनके गेंदबाज इसका फायदा उठाएंगे। सबसे ज्यादा उम्मीदें टीम के सीनियर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से थीं जो बुरी तरह से फ्लॉप रहे। बुमराह ने शुरुआती ओवरों में जमकर रन लुटाए और टीम को सफलता भी नहीं दिला सके। चार ओवरों में बुमराह ने 45 रन लुटाए वो भी बिना कोई विकेट खोए।

अर्शदीप सिंह

बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप सिंह टी20 में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने भी इस मैच में निराश किया। अर्शदीप नई गेंद से सफलता नहीं दिला पाए। बीच के ओवरों में जब कप्तान ने उन्हें गेंदबाजी पर लगाया तो उन्होंने छह वाइड गेंदें फेंक दीं। अपने कोटे के चार ओवरों में अर्शदीप ने 54 रन लुटाए, लेकिन विकेट एक भी नहीं ले पाए।

शुभमन गिल

टी20 टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल जब से इस फॉर्मेट में लौटे हैं लगातार फ्लॉप रहे हैं। अपने घर चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में गिल खाता तक नहीं खोल पाए। टीम को विशाल स्कोर के सामने अच्छी शुरुआत की जरूरत थी जो उसे मिली नहीं क्योंकि गिल को पहले ही की ओवर की पांचवीं गेंद पर लुंगी एंगिडी ने आउट कर दिया था।

सूर्यकुमार यादव

जो हाल गिल का है लगभग वही बार सूर्यकुमार यादव का है। वह टी20 में कप्तानी संभालने के बाद फॉर्म हासिल नहीं कर पाए हैं। उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता देखने को नहीं मिली है। दूसरे टी20 में सूर्यकुमार ने अपनी बैटिंग पोजिशन भी बदली, लेकिन नजीता कुछ निकला नहीं। मार्को यानसेन की गेंद पर वह क्विंटन डीकॉक के हाथों लपके गए। उन्होंने चार गेंदों पर सिर्फ पांच रन ही बनाए।