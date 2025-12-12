पत्नी की हत्या कर डेडबॉडी के अंगो की ब्लेंडर में बना दी प्यूरी… पूर्व मिस स्विट्जरलैंड के पति पर आरोप तय

एक पूर्व मिस स्विट्जरलैंड के पति पर अपनी पत्नी की हत्या करने और उसके शरीर के अंगों को ब्लेंडर में प्यूरी बनाने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपराध को छिपाने की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

मिस स्विटजरलैंड की पूर्व फाइनलिस्ट क्रिस्टीना जोक्सिमोविच की हत्या का आरोप उनके पति पर लगा है। स्विस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने गुस्से में आकर लाश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को ब्लेंडर में डालकर प्यूरी की तरह बना दिया था। फाइनलिस्ट क्रिस्टीना जोक्सिमोविच का नाम थॉमस है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, मॉडल की बॉडी को जिगसॉ चाकू और गार्डन वाली कैंची से काटा गया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि थॉमस ने इंडस्ट्रियल ब्लेंडर से उसके शरीर के कुछ हिस्सों को काटने से पहले उसकी बच्चेदानी भी निकाल दी थी।

आरोपी ने ब्लेंडर से शरीर की प्यूरी बना दी

अधिकारियों ने बताया कि कुछ बचे हुए हिस्सों को प्यूरी करके एक केमिकल सॉल्यूशन में घोल दिया गया था। द टेलिग्राफ की एक रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने बाद में ब्लेंडर, इसके साथ मसल टिशू से जुड़े स्किन फ्लैप और हड्डी के टुकड़े बरामद किए। कोर्ट के दस्तावेजों में कहा गया कि थॉमस अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े करते समय अपने फोन पर YouTube वीडियो देख रहा था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि थॉमस ने कथित तौर पर उसके हिप जॉइंट्स तोड़ दिए, कई हाथ-पैर हटा दिए, उसकी रीढ़ की हड्डी काट दी और आखिर में उसका सिर काट दिया।

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, मॉडल के अवशेष शुरू में उसके पिता को मिले थे, जिन्होंने घर के लॉन्ड्री रूम में एक काले बैग से सुनहरे बाल निकलते हुए देखे थे। ये बातें एक दोस्त ने बताई थीं।

थॉमन ने पहले नहीं माना अपना गुनाह

थॉमस ने शुरू में दावा किया था कि उसने अपनी पत्नी को मरा हुआ पाया, लेकिन मार्च में उसने माना कि उसी ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की थी। उसका आरोप था कि उसने खुद के बचाव में ऐसा किया जब उसने कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला किया था।

पुलिस ने कोर्ट के दस्तावेज में लिखा कि थॉमस ने अपनी पत्नी को मारने के बाद बहुत ज्यादा क्रिमिनल एनर्जी, हमदर्दी की कमी और बेरहमी दिखाई थी। अधिकारियों ने कहा कि कपल की दो बेटियां हैं, और संदिग्ध अभी भी कस्टडी में है।