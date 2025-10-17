राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल के जनपद आगमन पर अपना दल एस युवा मंच के जिलाध्यक्ष अनिल कुदारी ने जोरदार स्वागत सम्मान किया

उरई(जालौन)।महिला मिशन कार्यक्रम में जनपद जालौन में मुख्य अतिथि के रूप में आई उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना पटेल का अपना दल एस के जिले के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर अपना दल एस के जिलाध्यक्ष अनिल अटरिया अपना दल एस युवा मंच के जिलाध्यक्ष अनिल कुदारी ब्रज नारायण पटेल बब्बू राजा पटेल अटा दीप मणि सिरोठिया राष्ट्रीय सचिव ओंकार सिंह ठाकुर बिक्की भैया प्रदेशीय महासचिव महेंद्र बरार भदारी जिला महासचिव दीपू गौतम जिलाध्यक्ष एस सी एस टी मंच सागर मेहरा जिला मीडिया प्रभारी सचिव राम बाबू कुशवाहा पिया निरंजनपुर जिला उपाध्यक्ष युवा मंच रोहित राठौर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहित कुशवाहा लहरियापुरा जिला सचिव गजेंद्र कुशवाहा कुदारी जिला उपाध्यक्ष युवा मंच अनिल कुशवाहा लुहारी जिला उपाध्यक्ष युवा मंच हेमंत लंबरदार बगिया जिला मीडिया सचिव युवा मंच कलू पिया निरंजन पुर जिला सचिव युवा मंच लालसिंह बगिया जिला महासचिव युवा मंच हरिश्चंद्र कुशवाहा कुदारी सदस्य प्रिंस पटेल ललितपुर ज्वाला प्रसाद निरंजन प्रदेश सचिव व्यापार मंच संतोष पटेल विधान सभा अध्यक्ष महरौनी सहित तमाम पार्टी जन मौजूद रहे।