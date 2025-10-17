Saturday, October 18, 2025
आगामी त्योहारों से पहले प्रशासन सख्त: मौदहा में मिलावटखोरी रोकने के लिए ताबड़तोड़ छापे; मिठाई की दुकान से बेसन का नमूना लिया गया!

मौदहा (हमीरपुर)। आगामी त्योहारों के मद्देनज़र, हमीरपुर के मौदहा में मिलावटखोरी और अवैध बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है।

संयुक्त जांच अभियान और नमूना संग्रह

​गुरुवार को, उपजिलाधिकारी मौदहा की अगुवाई में आबकारी विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, और पुलिस की टीमों ने मिलकर एक संयुक्त जांच अभियान चलाया।

​अभियान के दौरान, अधिकारियों ने नगर में स्थित शराब ठेकों, होटलों और छोटी दुकानों पर अचानक छापेमारी कर गहन जांच की। इसी क्रम में, टीम मलिकुआं चौराहा स्थित बालकृष्ण मिठाई वाले की दुकान पर भी पहुंची।

​खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बालकृष्ण मिठाई वाले की दुकान से उपयोग में लाए जा रहे बेसन का नमूना लिया। इस नमूने को अब जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेसन में किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है।

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

​यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है कि त्योहारों के दौरान आम जनता को किसी भी तरह का अशुद्ध या मिलावटी सामान न बेचा जाए। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यापारी या दुकानदार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कठोर जुर्माना लगाया जाएगा।

