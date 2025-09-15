Monday, September 15, 2025
spot_img
HomeMarqueeई-रिक्शा टैक्स पर बैकफुट पर आई नगरपालिका, दस रुपये प्रतिदिन लिया जाएगा...
MarqueeUttar PradeshOther

ई-रिक्शा टैक्स पर बैकफुट पर आई नगरपालिका, दस रुपये प्रतिदिन लिया जाएगा शुल्क

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
56

नगरपालिका द्वारा ई-रिक्शा व ऑटो चालकों से प्रतिदिन पचास रुपये वसूली के फैसले को लेकर उपजे विरोध के बाद अब नगरपालिका बैकफुट पर आ गई है।

कांग्रेस नेताओं ने इस निर्णय के खिलाफ ज्ञापन सौंपने और आंदोलन की चेतावनी दी थी। ज्ञापन और आंदोलन की चेतावनी की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही थी, जिसके बाद नगरपालिका ने आनन-फानन में टैक्स की राशि घटा दी।

नगरपालिका अध्यक्ष रजा मोहम्मद ने ठेकेदारों व चालकों से वार्ता कर नया निर्णय लिया। अब ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को प्रतिदिन केवल दस रुपये ही देना होगा, जबकि ट्रकों का शुल्क सौ रुपये प्रति दिन यथावत रहेगा।

नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि यह निर्णय सरकारी गजट का हवाला देकर लिया गया है। पचास रुपये प्रतिदिन की वसूली का निर्णय विवादों और विरोध के बाद संशोधित किया गया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कांग्रेस नेताओं की कड़ी आपत्ति, आंदोलन की चेतावनी और सोशल मीडिया पर फैल रही नाराजगी के बाद नगरपालिका को यू-टर्न लेना पड़ा।

Previous article
आटो चालक घायल महिला के इलाज से मुकरा, मुकदमा दर्ज
Next article
थाना समाधान दिवस पर डीएम-एसपी ने सुनी जन समस्याएं
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved