थाना समाधान दिवस पर डीएम-एसपी ने सुनी जन समस्याएं

थाना समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को जिलाधिकारी बाराबंकी श्री शशांक त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक श्री अर्पित विजयवर्गीय थाना सतरिख पहुँचे।

इस दौरान उन्होंने आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा मौके पर मौजूद सम्बन्धित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

थाना समाधान दिवस में दर्जनों ग्रामीण अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे। डीएम-एसपी ने हर मामले पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को पारदर्शी कार्रवाई करने और पीड़ितों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस मौके पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे।