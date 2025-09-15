नाराहट व तालबेहट पुलिस और बदमाशों में हुयी मुठभेड़, चली गोली

व्यापारी का अपहरण के प्रयास में वांछित तीन बदमाश दबोचे

ललितपुर। आठ सितम्बर को व्यापारी का अपहरण करने का प्रयास किया गया था। प्रकरण में घायल व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने मोटर साइकिल सवार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी।

दिन-दहाड़े घटी इस दुस्साहसिक घटना को गंभीरता से संज्ञान लेते हुये पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक ने इस प्रकरण के जल्द पटाक्षेप करने के लिए अधीनस्थों को निर्देशित किया था।

नाराहट पुलिस ने शनिवार की सुबह मुठभेड़ में तीन बदमाशों को पकडऩे में महत्वपूर्ण सफलता हांसिल की है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बीते सोमवार आठ सितम्बर को नाराहट क्षेत्रांतर्गत रहने वाले व्यापारी लक्ष्मीनारायण गुप्ता पुत्र स्व.पूरनचंद्र सुबह करीब 11.50 बजे अपनी दुकान पर जा रहे थे। लक्ष्मीनारायण ने बताया कि उन्हें रास्ते में मोटर साइकिल सवार दो बदमाश मिले, जिन्होंने दुकान से सामान खरीदने की बात कहते हुये उन्हें अपने साथ बैठा लिया और मोटर साइकिल को कस्बा की ओर मोड़ दी।

जब उन्होंने विरोध किया तो बदमाशों ने गाड़ी की स्पीड़ बढ़ा दी, जिसे देखकर वह समझ गये और करीब 1 किमी दूर जाकर चलती हुयी बाइक से कूद गये, जिससे उनके पैर, हाथ व सिर में चोट आयी।

व्यापारी ने यह भी आरोप लगाया था कि उक्त लोगों ने उन्हें कट्टा दिखाकर डराने का प्रयास भी किया। इस प्रकरण को लेकर नाराहट पुलिस ने लक्ष्मीनारायण गुप्ता की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ बीएनएस की धारा 140 (3) व 351 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी।

निवाड़ी के रहने वाले हैं तीनों बदमाश

एएसपी कालू सिंह ने अपना बयान जारी कर बताया कि व्यापारी लक्ष्मीनारायण गुप्ता के अपहरण का प्रयास करने के मामले में मुठभेड़ में पकड़े गये बदमाश मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी अंतर्गत थाना पृथ्वीपुर के मोहल्ला नरेगा निवासी अजय आदिवासी, राज आदिवासी व मोनू आदिवासी बताये गये हैं। मुठभेड़ में अजय आदिवासी के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल है।

शनिवार की सुबह हुयी मुठभेड़

दिन-दहाड़े नाराहट में व्यापारी के अपहरण का प्रयास किया जाना मामूली बात नहीं थी। लिहाजा, पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक ने प्रकरण की गंभीरता को समझते हुये अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। एसपी के आदेश, एएसपी कालू सिंह व सीओ के निकट पर्यवेक्षण में नाराहट पुलिस ने गश्त के दौरान तीन बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है।

तालबेहट में हुयी मुठभेड़, तीन पकड़े

हाई-वे पर रेकी कर लूट, छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले तीन बदमाशों को तालबेहट पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा है। विगत दिनों पहले एक वृद्ध व्यक्ति जो बैंक से रुपये निकालकर जा रहा था से रुपये छीनकर भाग गये थे। पुलिस ने मुठभेड़ में म.प्र.जिला निवाड़ी के थाना पृथ्वीपुर अंतर्गत वार्ड नं.9 निवासी सुरेन्द्र पुत्र सरमन आदिवासी, कल्लू पुत्र चैनू आदिवासी व ग्राम नुरारा थाना जहानाबाद जिला फतेहपुर निवासी अर्जुन पुत्र सीताराम को मुठभेड़ में धर दबोचा है। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक देशी तमंचा, एक कारतूस खोखा व एक जिन्दा कारतूस, प्लेटिना मोटर साइकिल और 7520 रुपये बरामद किये हैं।